ادکارہ روبینہ اشرف کی بیٹی کی شادی پرشبیر جان کے ڈانس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے

کراچی (آئی این پی)شوبز کی معروف اداکارہ روبینہ اشرف کی بیٹی اداکارہ مِنا طارق کی شادی کی تقریبات جاری ہیں،منا طارق کا نکاح عمران شیخ سے ہوا جبکہ شادی کی تقریبات کا آغاز کئی روز پہلے ڈھولکی سے ہوا تھا جس میں بہروز سبزواری سمیت کئی اداکاروں نے رقص کیا جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیرِ گردش تھیں۔

نکاح، مایوں اور مہندی کی تقریبات میں شوبز سے وابستہ کئی فنکاروں نے شرکت کی جس میں وسیم عباس، صبا حمید، بہروز سبزواری اور شبیر جان سمیت کئی دوسرے اداکار شامل ہیں۔تقریب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس میں سینئر اداکار شبیر جان بھارتی گانے ’منی بدنام ہوئی‘ پر ڈانس کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے ۔

Shabbir Jan is a total mood as he dances away at Minna Tariq's wedding ???? #ShabbirJan pic.twitter.com/NHk2BKj4wY