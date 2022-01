سعودی عرب سے یوگنڈا جانیوالی پرواز میں بچے کی پیدائش، نام کیا رکھا گیا؟ دلچسپ خبر

اوٹاوا(مانیٹرنگ ڈیسک) افریقی ملک یوگنڈا جاتے ہوئے قطر ایئرویز کی ایک پرواز میں خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق یوگنڈا کی رہائشی یہ خاتون سعودی عرب میں ملازمت کرتی تھی اور واپس اپنے آبائی ملک جا رہی تھی۔ جب دوران پرواز اسے درد زہ لاحق ہوا تو عملے کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جہاز میں کوئی ڈاکٹر ہے تو مدد کے لیے آگے آئے۔

Is there a doctor on the plane? ????????‍♀️????????‍⚕️Never thought I’d be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE