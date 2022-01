حسن علی کی شاداب خان کے ساتھ شرارت ، دونوں دوستوں کی ویڈیو سامنے آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان وطن واپس پنچے تو حسن علی نے ان کا دلچسپ انداز میں استقبال کیا۔

قومی کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ آل راؤنڈر شاداب خان بگ بیش لیگ کھیلنے کے بعد پی ایس ایل میں شرکت کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تو حسن علی نے ان کا استقبال کیا ۔اس حوالے سے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حسن علی نے ہاتھ میں شاداب خان کے نام کا پیپر اٹھا رکھا ہے اور جب شاداب خان قریب پہنچتے ہیں تو حسن علی کہتے ہیں کیا آپ شاداب خان ہیں، میں آپ کا ڈرائیور ہوں شاداب خان۔حسن علی شاداب خان کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں، دونوں دوست گلے ملتے ہیں اور پھر حسن علی کہتے ہیں کہ چلیں، چلیں۔

Happiness is;

Seeing your best friend at the airport after a long flight!@RealHa55an aur @76Shadabkhan ki dosti ka bhi #LevelHai ????#UnitedWeWin #RedHotSquad???? #HBLPSL7 pic.twitter.com/ZaJI1qwGyd