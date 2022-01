زیر سمندر آتش فشاں پھٹ  گیا، دھماکہ ہزاروں کلومیٹر دور تک سنا گیا، سونامی آگیا

نوکوآلوفا (ڈیلی پاکستان آن لائن) بحرالکاہل میں چھوٹے سے ملک ٹونگا میں زیرِ سمندر آتش فشاں پھٹنے سے سونامی آگیا جس کے باعث نشیبی علاقوں کے لوگوں نے نقل مکانی شروع کردی ہے۔ آتش فشاں پھٹنے سے ہونے والے دھماکے کی آواز ہزاروں کلومیٹر دور تک سنی گئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیوزی لینڈ کے قریب جزائر پر مشتمل ملک ٹونگا کے دارالحکومت نوکو آلوفا سے 65 کلومیٹر دور سمندر میں آتش فشاں پھٹ گیا جس کی راکھ اور دھواں کئی کلومیٹر تک پھیل گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ، نیوزی لینڈ ، آسٹریلیا اور فجی سمیت کئی ملکوں میں سنی گئی۔

