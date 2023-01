بانجھ پن کاجدید علاج،ڈاکٹرسجاد کی عالمی کانگریس میں شرکت بانجھ پن کاجدید علاج،ڈاکٹرسجاد کی عالمی کانگریس میں شرکت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امریکن سوسائٹی فار ری پروڈیکٹیو میڈیسن (The American Society for Reproductive Medicine)کے زیراہتمام امریکی شہر کیلی فورنیا میں 78 ویں سالانہ اے ایس آر ایم سائنٹیفک کانگریس و ایکسپو منعقفد ہوئی۔اس سال اس کا موضوع "Genes,Gametes and Genetics " تھا۔جس میں دنیا بھر سے میڈیکل سائنس سے متعلق مندوبین نے شرکت کی۔اس عالمی کانگریس میں پاکستان کی نمائندگی آسٹریلین کونسپٹ انفرٹیلٹی میڈیکل سنٹر کے چیئرمین ڈاکٹر سید سجاد حسین نے کی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹرسجادحسین نے کہاکہ بانجھ پن کے علاج میں آج پاکستان دنیا کے کئی ممالک سے آگے ہے۔یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک سے اولاد کے حصول کیلئے شادی شدہ جوڑے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔کیونکہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں قائم آسٹریلین کونسپٹ انفرٹیلٹی میڈیکل سنٹر عالمی سطح کا جدید علاج دیگر ممالک سے کم اخراجات میں فراہم کر رہا ہے۔اس موقع پر اینجل ٹرسٹ کی چیئرپرسن محترمہ رضیہ سجاد بھی موجود تھیں۔