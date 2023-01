سونم کپور نے ممبئی کے ٹریفک کو اذیت ناک قرار دےدیا

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور نے بھارتی شہر ممبئی کے ٹریفک کو اذیت ناک قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 37 سالہ اداکارہ کا سفر کے دوران برا دن گزرا جس کا غصہ انہوں نے سوشل میڈیا پر نکالا۔ سونم کپور نے اپنے ٹوئٹر اکاونٹ پر ممبئی کی آلودگی اور ٹریفک کے مسائل پر بات کی۔ بالی ووڈ اداکارہ نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ جوہو میں اپنے گھر سے بینڈ سٹینڈ کا سفر کر رہی تھی جس کے لیے مجھے ایک گھنٹے کا وقت لگا، ممبئی میں گاڑی چلانا اذیت ناک ہے۔

It’s torturous to drive through mumbai. It’s taken me an hour to reach bandstand from Juhu. Too much construction and digging everywhere. Pollution is through the roof. What’s going on.