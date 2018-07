اسٹوم فائبر کا حیدر آباد میں انٹرنیٹ سروسز کا آغاز اسٹوم فائبر کا حیدر آباد میں انٹرنیٹ سروسز کا آغاز

کراچی (پ ر) StormFiber نے پے درپے ملتان کے بعد حیدر آباد میں اپنی سروسز کا آغاز کرتے ہوئے اپنا انفراسٹرکچر کو چھ شہروں تک توسیع دے دی ہے۔ اس سلسلے میں حیدر آباد کے ایک مقامی ہال میں تقریب منعقد ہوئی جس میں ٹرپل پلے انٹرنیٹ، ٹی وی اور فون سروسز کا اعلان کیا گیا۔ StormFiber کو پہلے ہی پاکستان کے چار بڑے شہروں کراچی، لاہور، فیصل آباد اور پشاور میں اپنی منفرد سروسز کی وجہ سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ ملتان کے بعد حیدر آباد میں Fiber To The Home (FTTH) سروسز کا آغاز پاکستان بھر میں StormFiber کی توسیعی حکمت عملی کا اہم سنگ میل ہے۔ حیدر آباد میں اپنی سروسز کے آغاز کے پہلے مرحلے میں StormFiber شہر میں اپنی توسیعی منصوبے کے ساتھ قاسم آباد، لطیف آباد، ڈیفنس، سول لائنز، مسلم سوسائٹی، GOR کالونی میں اپنی سروسز فراہم کرے گا۔ حیدر آباد کاروباری لحاظ سے سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور متوسط طبقے کا ایک تاریخی شہر ہے جہاں قابل اعتماد انٹرنیٹ آج کے دور کی اہم ضرورت ہے جو StormFiber ہی اپنی منفرد ٹیکنالوجی سے فراہم کر سکتا ہے۔StormFiber کا مقصد ایچ ڈی ٹیلی ویژن اور کرسٹل کلیئر وائس سروسز کے ساتھ Fiber To The Home (FTTH) انفراسٹرکچر پر انٹرنیٹ کی فراہمی ہے۔ پاکستان کے مضبوط ترین فائبر آپٹک نیٹ ورک کی رسائی سے حیدر آباد کو عالمی میٹروپولیٹن شہروں سے منسلک ہونے میں مدد ملے گی۔

