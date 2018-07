مسلم لیگ ن نے انتخابی مہم روکنے کا اعلان کردیا کیوں کہ۔۔۔

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ (ن)نے سانحہ مستونگ پریوم سوگ کے باعث انتخابی مہم ایک دن کیلئے ملتوی کردی۔

مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیاسی اجتماعات پر حملے تشویش کو بڑھا رہے ہیں جبکہ الیکشن صرف 10 دن کی دوری پر ہے ۔سابق وزیراعلیٰ کا کہناتھا کہ فول پروف سکیورٹی مہیا کرنا حکام کا کام ہے ۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز نگران وزیراعظم جسٹس (ر)ناصر الملک نے سانحہ مستونگ پر ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا تھا اور اس موقع پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔

Pakistan Muslim League (N) has suspended its political campaign today to mark the observance of the national day of mourning on the Mastung tragedy. The attack on political meetings is all the more worrisome given the elections are just ten days away. (1/2)