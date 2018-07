رنبیر کپور نے بالی ووڈ کے تمام اداکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ، فلم ’سنجو‘نے اتنے پیسے کما لیے کہ رنبیر کپور کے مد مقابل رنویر کپور کوزور دار جھٹکا لگ جائے گا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی وڈ اداکار رنبیر کپور کی فلم ’سنجو‘ نے باکس آفس پر کمائی کا ریکارڈ بنالیا ہے اور اب فلم 300 کروڑ کلب میں شامل ہوگئی ہے۔

Non-holiday... Non-festival release... #Sanju crosses ₹ 300 cr mark... Now eyeing the *lifetime biz* of #BajrangiBhaijaan, #TigerZindaHai and #PK... Nett BOC... India biz... ALL TIME BLOCKBUSTER.