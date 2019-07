لارڈز کا میدان انگلینڈ کیلئے خوش قسمتی کی علامت بن گیا، 2017 میں یہاں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ جانئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ نے ورلڈ کپ 2019 میں فتح کے بعد کرکٹ کی حکمرانی کا تاج تاریخ میں پہلی بار اپنے سر سجایا ہے، دو سال قبل اسی میدان میں بھی انگلینڈ کی ٹیم نے اسی میدان میں عالمی مقابلہ جیتا تھا۔

اتوار کے روز 2 بار برابر ہونے والے ورلڈ کپ فائنل میچ میں باﺅنڈریوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث انگلینڈ کی ٹیم کو پہلی بار کرکٹ کے عالمی کپ کا فاتح قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے لارڈز کے کرکٹ گراﺅنڈ میں یہ مقابلہ جیتا ہے۔ 2017 میں بھی اسی میدان میں انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے ورلڈ کپ مقابلہ جیتا تھا۔ انگلش ویمن ٹیم نے فائنل میچ میں انڈین ٹیم کو 9 رنز سے شکست دی تھی۔

2017: England Women - World Champions

2019: England Men - World Champions

England win the World Cup at Lord's - again!#CWC19Final pic.twitter.com/BpzL5rmxpP