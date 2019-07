’انوشہ رحمان اسحاق ڈار کو ’انکل‘ کہتی تھی مگر حقیقت میں کچھ اور تھی‘ ماوری میمن نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ’انوشہ رحمان اسحاق ڈار کو ’انکل‘ کہتی تھی مگر حقیقت میں کچھ اور تھی‘ ماوری ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی رہنما ماروی میمن نے اسحاق ڈار اور انوشہ رحمان کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے کا عندیہ دے دیا۔

ٹوئٹر پر ماروی میمن نے اپنے فالورز سے کہا مجھ سے بار بار پوچھنا بند کرو اور میری پریس کانفرنس کا انتظار کرو، انوشہ رحمان ، اسحاق ڈار کو ’انکل‘ کہتی تھی مگر حقیقت میں کچھ اور تھی ۔ ڈار انکل نے میرے سامنے جو انوشہ کے بارے میں کہا وہ جلد بتاﺅں گی۔ اسحاق ڈار مجھے نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ انوشہ کے صرف انکل ہیں،یہ اب ایک مضحکہ خیز تکون لگتی ہے لیکن اس وقت میرے لیے یہ خود کش حملے سے کم نہیں تھی۔

چوہدری نثار پر تنقید کے حوالے سے ماروی میمن نے کہا کہ ن لیگ میں چوہدری نثار کو ان کے سامنے برا بھلا کہا گیا جس پر انہیں برا لگتا تھا، چوہدری نثار تمام لوگوں میں عقلمند ترین آدمی ہیں ۔ انہوں نے جو کہا وہ سچ ثابت ہورہا ہے ، انہوں نے ہی تم لوگوں سے نہیں کہا بلکہ میں بھی تمہیں سچ بتاﺅں گی، پھر چوہدری نثار اور میری باتوں کا موازنہ کرتے رہنا، پھر تم لوگوں کو چوہدری نثار کے قد کاٹھ کا اندازہ ہوگا ۔

U know I am sick of u people trashing ch Nisar infront of me. Soon I wil share why he was the wisest of them all. And then u wil realize his worth. His words r coming true. Each one of them. He just didn’t say it to u. I wil say my words 2u Now cut ths comparison. https://t.co/mjSdU9Lmr0 — Marvi Memon (@marvi_memon) July 15, 2019

اسحاق ڈار کے حوالے ماوری میمن کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے مسٹر لندن خوفزدہ ہو کر بلیک میل ہوگئے ، شہزاد اکبر اور نیب کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔