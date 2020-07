متحدہ عرب امارات کا مریخ مشن ملتوی کیوں ہوگیا؟

View this post on Instagram

بالصور: في مركر تانيغاشيما الفضائي، صاروخ إتش 2 إيه الذي سيطلق مسبار الأمل إلى الفضاء بعد 15 يوماً. #الإمارات . . In pictures: 15 days left until the #UAE's Hope Probe begins its journey to Mars... the H-IIA (F42) launch vehicle at the Tanegashima Space Centre in Japan is being prepared for the launch.