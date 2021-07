انگلینڈ کیخلاف سیریز میں وائٹ واش، محمد عامر ، شاہین شاہ آفریدی کے حق میں میدان میں آ گئے ، پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق باولر محمدعامر انگلینڈ کے خلاف سیریزمیں سکواڈ کا حصہ شاہین شاہ آفریدی کی حمایت میں میدان میں آگئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا ہے جس پر شائقین کرکٹ شدید تنقید بھی کر رہے ہیں تاہم اس موقع پر محمد عامر نے شاہین شاہ آفریدی کو موجودہ سکواڈ کا سب سے بہترین فاسٹ باولر قرار دیدیا ہے ۔

ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے محمدعامر نے شاہین شاہ آفریدی کو ٹیگ کیا اور کہا کہ آپ اپنے ارادے بلند رکھیں ، آپ نے پہلے بھی کارکردگی دکھائی اور آئندہ بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے ، آپ توجہ حاصل کرنے کے متلاشی ناقدین کی باتوں پر کان نہ دھریں ۔

یاد رہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو انگلینڈ کے خلاف تین ایک روزہ میچز کی سیریزمیں ناقص کارکردگی دکھانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جارہاہے ۔

in my opinion @iShaheenAfridi is one of the finest bowler and the best Pakistan has currently, shaheen keep your head high u have done it before n u'll smash it again IA. don't take some attention seekers dislikeness to ur heart.