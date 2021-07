"پاکستان نے افغان ایئر فورس اور آرمی کو طالبان کے خلاف کارروائی سے روک دیا" افغانستان کے نائب صدر کا بڑا دعویٰ

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے کابل انتظامیہ کو سپن بولدک میں طالبان کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں امر اللہ صالح نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے افغان آرمی اور افغان ایئر فورس کو آفیشل وارننگ دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے سپن بولدک کے علاقے میں طالبان کے خلاف کارروائی کی تو پاک فضائیہ انہیں بھرپور جواب دے گی۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاک فضائیہ افغانستان کے بعض علاقوں میں طالبان کو فضائی مدد فراہم کر رہی ہے۔

امراللہ صالح نے پاکستان پر طالبان کی حمایت کے الزامات تو عائد کیے ہیں تاہم انہوں نے اپنے ان الزامات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے دی گئی مبینہ وارننگ کو آفیشل قرار دیا ہے لیکن اس حوالے سے جاری ہونے والا کوئی پیغام، خط یا نوٹیفکیشن بھی شیئر نہیں کیا۔ ان کی اس پوسٹ کے جواب میں متعدد صارفین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ الزامات کے ثبوت کہاں ہیں؟

Breaking: Pakistan air force has issued official warning to the Afghan Army and Air Force that any move to dislodge the Taliban from Spin Boldak area will be faced and repelled by the Pakistan Air Force. Pak air force is now providing close air support to Taliban in certain areas