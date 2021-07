" لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا" پاک فضائیہ پر طالبان کی حمایت کا الزام لگانے والے افغان نائب صدر نے ایک اور ایسا دعویٰ کردیا کہ خود ہی مذاق بن گئے

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فضائیہ پر طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرنے والے افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اپنے دعویٰ کی سچائی ثابت کرنے کیلئے اب ایسی مضحکہ خیز بات کردی کہ خود ہی مذاق بن گئے۔

امراللہ صالح نے الزام عائد کیا تھا کہ پاک فضائیہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان کے خلاف پاکستان سے ملحقہ علاقے سپن بولدک میں افغان آرمی یا ایئر فورس نے کارروائی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امراللہ صالح نے اپنے اس دعویٰ کو سچ ثابت کرنے کیلئے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جس کے بعد ان پر سوشل میڈیا پر تنقید شروع ہوگئی۔

ٹوئٹر پر ہونے والی تنقید کے جواب میں امراللہ صالح نے ایک اور وضاحتی ٹویٹ میں کہا کہ اگر ان کے دعویٰ کی سچائی پر کسی کو شک ہے تو وہ اس شخص کو ان باکس میں ثبوت مہیا کرسکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپن بولدک سے 10 کلومیٹر دور موجود افغانستان کے لڑاکا طیاروں کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے کارروائی کی تو انہیں ایئر ٹو ایئر میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔

If anyone doubts my tweet on Pak Air Force & Pak Army warning to d Afg side not to retake Spin Boldak I am ready to share evidence through DM. Afghan aircrafts as far as 10 kilometers frm Spin Boldak R warned 2 back off or face air to air missiles. Afg is too big to be swallowed

امراللہ صالح کے اس ٹویٹ پر ایک صارف نے یہ سوال اٹھایا کہ "ایک نائب صدر کا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان باکس میں وضاحتیں پیش کرتا پھرے ؟ کیا اس کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ اگر عوامی سطح پر دعویٰ کیا ہے تو ثبوت بھی عوام کے سامنے ہی پیش کیے جائیں۔"

ایک اور صارف نے سوال پوچھا کہ "آپ ڈائریکٹ میسج (ڈی ایم) کے ذریعے شواہد کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جب ایک دعویٰ عوامی پبلک پلیٹ فارم پر کیا گیا ہے تو ثبوت بھی اسی پلیٹ فارم پر شیئر کیے جانے چاہئیں۔ آپ کے فوجیوں نے تو سپن بولدک کو بنا لڑے ہی خالی کردیا اور آپ نے رازق کے بھائی کو وہاں سے ایئر لفٹ بھی کیا۔"

Why do you want to share the evidence in dm. When a claim is being made on a public forum them evidence shall also be shared on same forum.

Stop whining fight like soldiers. Your troops abondoned Spin Boldak with out any fight when you just airlifted the brother of Raziq