نمبر ون بیٹسمین بابر اعظم نے آ ؤٹ آف فارم ویرات کوہلی کا حوصلہ بڑھا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور نمبر ون بیٹسمین بابر اعظم نے آؤٹ آف فارم ویرات کوہلی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پیغام جاری کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بابر اعظم نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر پر اپنی اور ویرات کوہلی کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں لی گئی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ"مضبوط رہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا"۔

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt