 وزیراعظم کالیفٹیننٹ کرنل لئیق شہیدکے اہلخانہ سےاظہار تعزیت

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ کرنل لئیق شہیدکے اہلخانہ سےتعزیت کا اظہار کیا ہے ،ساتھ ہی پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی قربانیوں کو بھی سراہا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہاکہ کرنل لئیق شہیدکی قربانی رائیگاں نہیں جائےگی، قانون نافذ کرنے والے ادارے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے،میری دعائیں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں، قوم ان کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے۔

Deeply grieved over martyrdom of Lt Col Laiq Baig Mirza in Balochistan. Our law enforcement agencies will hunt down all those who perpetrated this heinous crime & bring them to justice. My thoughts & prayers are with bereaved family. Nation grieves with them & shares their sorrow