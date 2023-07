علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،آج سے داخلے شروع،ری اپیئر کی پالیسی بحال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،آج سے داخلے شروع،ری اپیئر کی پالیسی بحال

ڈیرہ غازیخان،مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آج سے داخلوں کا آغاز ہوگا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس ڈیرہ غازی خان کےاسسٹنٹ ریجنل (بقیہ نمبر19صفحہ6پر )

ڈائریکٹر فیاض خان صحرائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی میں سمسٹر خزاں 2023 کے داخلوں کا آغاز 15 جولائی سے ہونے جا رہا ہے پہلے فیز میں میٹرک ایف اے اور آئی کام کے علاوہ مختلف سرٹیفیکیٹ کورسز کے داخلے ہوں گے جبکہ یکم ستمبر سے بی اے بی کام بی ایس 2.5 سالہ بی ایس 4 سالہ بی بی اے اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام بی ایڈ وغیرہ کے داخلے کیے جائیں گے۔ پہلے سے جاری طلبا بھی اپنے اگلے سمسٹر کا داخلہ درجہ بالا شیڈول کے مطابق بھیجیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ یونیورسٹی نے امتحانات میں Re Appear & Again Re Appear کی پالیسی بحال کر دی ہے نیز فائنل سمسٹر میں بھی 50 کی بجائے پاس ہونے کے لیے 40 نمبر کر دیے ہیں جس سے فاصلاتی نظام کے طلبا و طالبات کو بہت آسانی ہوگی۔ اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر نے بتایا کہ یونیورسٹی نابینہ افراد خواجہ سراں اور جیل کے قیدیوں کو بالکل مفت تعلیم فراہم کرتی ہے نیز معذور افراد کو بھی فیس میں %50 تک رعایت دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی نے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے مختلف مقامات پر سوئفٹ سینٹرز بھی قائم کر دیے ہیں۔