بابراعظم نے اپنا بیٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ، مشہور کمپنی نے ہاتھ سے بیٹ تیار کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے ورلڈکپ سے قبل اور دورہ سری لنکا میں اپنا بیٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر بیٹ بنانے والے والی کمپنی گرے نکلز کے برانڈ ایمبسڈر اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے ورلڈکپ سے قبل بالرز کا شکار کرنے کیلئے اپنا بیٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔گرے نکلز کمپنی نے کپتان بابراعظم کیلئے ہاتھ سے بنا بیٹ لانچ کیا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہورہی ہے۔

کمپنی کی جانب سے بیٹ کو ہائپرنوا 1.3 نام دیا گیا ہے جبکہ بلے کے ڈیزائن میں بابراعظم نے کئی تبدیلیاں بھی کروائی ہیں، ا?ئی سی سی ون ڈے رینکنگ کے بادشاہ کے بیٹ کا وزن 1 ہزار 219 گرام ہے۔بیٹ کو بابراعظم کے بیک فٹ پنچ کیلئے خاص طور پر بنایا گیا ہے جس کیلئے بلے کے مڈل اور لوئر مڈل پارٹ میں وزن رکھا گیا ہے۔واضح رہے کہ قومی ٹیم کے کپتان دورہ سری لنکا میں اپنے نئے بیٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔

Babar Azam: Handcrafted Hypernova

Go behind the scenes and see @babarazam258's Hypernova 1.3 bat being made in the build up to Pakistan's Test series against Sri Lanka.#crickettwitter #BabarAzam???? pic.twitter.com/LnEB9Ht3tv