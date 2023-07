ٹام کروز کا ایک اور خطرناک اسٹنٹ، پیشہ ور اسٹنٹ مین بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)ہالی وڈ اداکار ٹام کروز کے فلم Mission Impossible Dead Reckoning میں ایک اور خطرناک اسٹنٹ نے شائقین کے ساتھ پیشہ ور اسٹنٹ مین کو بھی حیران کر دیا۔

اس حوالے سے خود اداکار ٹام کروز کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز انھوں نے اب تک نہیں کی۔فلم Mission Impossible Dead Reckoning میں اسٹنٹ کی تیاری کے لیے ٹام کروز نے 500 سے زیادہ بار پہاڑ سے موٹرسائیکل کے ساتھ چھلانگ لگائی۔اس سے قبل 61 سالہ اداکار چلتے ہوائی جہاز پر لٹکنے کے ساتھ ساتھ، برج خلیفہ پر چڑھنے، 6 منٹ تک پانی میں سانس روکنے اور بنا حفاظتی بیلٹ کے ہیلی کاپٹر سے لٹکنے جیسے خطرناک اسٹنٹ کامیابی سے انجام دے چکے ہیں۔

Get your tickets to the best reviewed movie of the year. See why #MissionImpossible - Dead Reckoning Part One starring @TomCruise is 99% CERTIFIED FRESH ????. Only in theatres Wednesday. https://t.co/Qowms0U3Pv pic.twitter.com/bX4kAoMtBx