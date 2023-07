سویڈن  کی جانب سے تورات کی بے حرمتی کی اجازت دینے پر اسرائیل کا شدید ردعمل

یروشلم (ڈیلی پاکستان آن لائن)سویڈن نے قرآن کی بے حرمتی کے بعد بائبل اور تورات کی بھی بے حرمتی کی اجازت دیدی۔

تفصیلات کے مطابق سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں پولیس کی جانب سے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر رواں ہفتے کے آخر میں ہونے والے احتجاج کے دوران بائبل اور تورات کو جلانے کی اجازت دینے کے فیصلے کے بعد اسرائیل کا شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے سویڈش حکومت سے احتجاج روکنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب کی مقدس کتابوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔

انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ سویڈن میں حکام کی جانب سے ملک میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مقدس کتاپ کو جلانے کی اجازت دینے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔اسرائیل اس شرمناک فیصلے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، جس سے یہودیوں کے مقدسات کو نقصان پہنچا ہے۔

دوسری جانب اسرائیل کے اعلیٰ حکام نے منصوبہ بندی کے تحت کیے جانے والے مظاہروں کی اجازت دینے کی مذمت کی، جن میں اسرائیلی صدر بھی شامل ہیں۔

I unequivocally condemn the permission granted in Sweden to burn holy books. As the President of Israel, I condemned the burning of the Quran, sacred to Muslims world over, and I am now heartbroken that the same fate awaits a Jewish Bible, the eternal book of the Jewish people.

اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان کہا کہ ہم سویڈن سے مقدس کتابوں کو جلانے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

Israel strongly condemns the intention to burn a Bible in front of the Israeli Embassy in Sweden.

Burning holy books is an act of hatred and intolerance and has nothing to do with freedom of expression.

We call on the authorities in Sweden to prevent the burning of holy books. pic.twitter.com/xdYFSMk6P2