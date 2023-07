دبئی (ڈیلی پاکستا ن آن لائن)متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد نے دبئی میٹرو ٹرین میں سفر کیا جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔امارات کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے شیخ محمد کی ویڈیو شیئر کی۔

آج اماراتی نائب صدرشیخ محمد بن راشد المکتوم اپنی 74ویں سالگرہ منارہے ہیں، انہوں نے اس ہفتے یو اے ای کے مختلف سہولت مراکز کا دورہ کیا۔نائب صدر شیخ محمد نے بدھ کو ایمریٹس ایئرلائن کے انجینئرنگ سنٹر کا دورہ کیا تھا۔

انہوں نے ایک اے 380 طیارے کی تزئین و آرائش کا معائنہ کیا جو ایئرلائن کے دو ارب ڈالر کے منصوبے کے تحت کی جارہی ہے۔

منگل کو شیخ محمد ابوظہبی کے 'سی ورلڈ' گئے تھے اور آبی حیات کے تحفظ کیلئے ادارے کے اقدامات کو سراہا تھا۔

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، خلال تجوله في دبي مستخدماً مترو دبي.

HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, tours #Dubai using #DubaiMetro. pic.twitter.com/xjuJT6OAM7