آرمی چیف کی ایرانی جنرل سے ملاقات، دوطرفہ باہمی امور پر تبادلہ خیال

تہران (ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے تہران میں ایرانی اعلیٰ جنرل محمد باقری سے ملاقات کی جہاں دفاعی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی نیوز کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایرانی جنرل کے درمیان باہمی دلچسپی کے وسیع امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس سے قبل جنرل عاصم منیر ایران کے دو روزہ دورے پر جمعے کو تہران پہنچے تھے۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے آرمی چیف کے دورہ ایران کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ایران کی فوجی اور سول قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔آئی ایس پی آر نے کہا کہ جنرل عاصم منیر اور ایرانی قیادت کے درمیان ملاقاتوں میں دفاع اور سکیورٹی سے متعلق دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ایران کی سرکاری خبرایجنسی نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر نے ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف محمد باقری سے ہفتے کی صبح ملاقات کی۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملاقات کا مقصد عسکری، تعلیمی، دفاع اور سکیورٹی تعاون میں باہمی تعلقات میں اضافہ ہے۔

خبرایجنسی نے بتایا کہ ملاقات کے دوران محمد باقری نے باہمی تعلقات میں توسیع اور خاص طور پر عسکری شعبہ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے حوالے سے دونوں پڑوسی ممالک کا تاریخی پس منظر اجاگر کیا۔

