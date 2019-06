حکومت احتساب کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ،ضیا الحق اور مشرف بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکے ،کمزور حکومت کیسے کر سکتی ہے:بختاور بھٹو زرداری

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹوزرداری کی بڑی ہمشیرہ بختاور بھٹوزرداری نے کہاہے کہ پی ٹی آئی حکومت احتساب کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، سیاسی رہنماؤں کوایک کے بعد ایک جیل میں ڈال دیا گیاہے،ضیا الحق اور مشرف بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکے ،تحریک انصاف کی کمزور حکومت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر اپنے والد آصف زرداری اور پھوپھو فریال تالپور کی نیب کے ہاتھوں گرفتاریوں پر ردعمل دیتے ہوئے بختاور بھٹوزرداری نے کہاکہ مشرف اورضیاء الحق بھی فارمولے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکے، پی ٹی آئی کی کمزورحکومت کیسے کچھ حاصل کرسکتی ہے؟انہوں نے کہاکہ فیصل واوڈا کے بیرون ملک اثاثے ظاہرہوئے لیکن نیب نے ایکشن نہیں لیا، پرویزخٹک، وزیراعظم کی بہن کو بھی ایسے ہی الزامات کا سامنا ہے، جہانگیر ترین پر بھی یہی الزامات ہیں۔انھوں نے کہاکہ گرفتاریوں میں دیگر عوامل بھی کار فرما ہیں، متحدہ اپوزیشن پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کیخلاف تحریک کے لیے تیارتھی، سیاسی رہنماؤں کوایک کے بعد ایک جیل میں ڈال دیا گیا۔

The PTI gov is trying to use accountability as a tool to silence & undermine political opponents. Musharraf (2001-2008) & Zia-ul-Haq (1978-1988) were not able to yield results through this formula, how can a weak gov like PTI achieve anything substantial? https://t.co/fLxcXNwpqg