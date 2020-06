"بہت جلد ایک آڈیو کال لیک ہوگی جو پی ٹی آئی  کیلئے شرمندگی کا باعث بنے گی" ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن منصور علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد ایک آڈیو کال لیک ہونے والی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں منصور علی خان نے کہا کہ موجودہ حکومت سے تعلق رکھنے والی کسی شخصیت کی آڈیو کال ریکارڈنگ بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے، یہ آڈیو کال پی ٹی آئی حکومت کیلئے بہت ہی شرمندگی کا باعث ہوگی۔ اس حوالے سے تفصیلات بہت جلد سامنے آجائیں گی۔

An audio call recording of someone from the present government could surface very soon and become very embarrassing for the PTI government. Further details soon ...