پاکستان کے نامور ادکار شان کا 'ارطغرل غازی' کے حوالے سے یوٹرن

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ دنوں ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کو پاکستان ٹیلی ویژن ( پی ٹی وی) پر نشر کیے جانے کی مخالفت کرنے والے پاکستان کے نامور اداکار شان نے یوٹرن لے لیا۔

ماضی میں اس ڈرامے کی مخالف کرنے والے شان نے اب اس ڈرامے کو ماسٹر پیس قرار دے دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی تازہ پوسٹ میں اداکار شان لکھتے ہیں کہ وہ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھ چکے، کیا ہی شاندار کوشش ہے۔ ایک ماسٹر پیس،۔انہوں نے ارطغرل غازی کے پوسٹر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے مزید کہا کہ ڈرامے کے پروڈیوسرز ، کاسٹ، ٹیکنیکل اسٹاف کا ایسا شاہکار تخلیق کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔شان شاہد نے ڈرامے کی تکنیکی ٹیم سمیت ویب اسٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلیکس کا بھی شکریہ ادا کیا۔

Just finished watching it what a good effort.. a classic masterpiece. Special thanks to the producers #mohmatbezdag #kemaltekden directors #akifozkan #metingunay #hakanarslan . The cast ♥️ and the technicians who all worked tirelessly to make this epic.thankyou #Netflix pic.twitter.com/AydxQU1N3v