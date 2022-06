پیوٹن کی صحت سے متعلق تشویشناک ویڈیو سامنے آگئی

ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن)روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں پوڈیم پر تقریر کے دوران کچھ پریشانی میں دیکھا گیا اور تقریر کے دوران پیوٹن کی ٹانگوں کو کپکپاتے اور ہلتے دیکھا بھی دیکھا گیا۔

تفصیلات کے مطابق پیوٹن کی وائرل ویڈیونے سب کو تشویش میں ڈال دیا ہے ، ویڈیو میں ان کو پوڈیم پر تقریر کے دوران پریشان دیکھا گیا اورانکی ٹانگوں کو کا نپتے بھی دیکھا گیا ۔ غیر ملکی میڈیا نے اس ویڈیو کو تشویشناک قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ’پیوٹن کے ڈاکٹرز نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی خراب صحت کی وجہ سے عوامی تقاریب میں زیادہ دیر رکنے سے گریز کریں‘۔

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp