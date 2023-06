بھارتی گجرات میں ایمرجنسی نافذ ، پورٹس بند ، ٹرینیں منسوخ ،ہزاروں افرد محفوظ مقام پر منتقل ،"بپر جوائے" آج کس وقت تک گجرات سے ٹکرائے گا ، جانیے

گجرات ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی گجرات میں سمندری طوفان "بپرجوائے" سے ممکنہ تباہی کے خدشے کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے جبکہ گجرات کے ساحلی علاقوں میں بسنے والے 74 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقلی کردیا گیا ہے ۔"جیو نیوز " کے مطابق سمندری طوفان بپرجوائے گجرات کے ساحل سے 200 کلو میٹر دور ہے جو پاکستانی کے ساحلی علاقوں سے ہوتا ہوا شام 4 سے رات 8 بجے کے درمیان سوراشترا اور کچ کے اضلاع کو کراس کرے گا۔بھارتی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان کے آج شام ضلع کچ میں داخل ہونے کا امکان ہے جب کہ ریاست گجرات کے کئی علاقوں میں ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ۔بھارتی محکمہ موسمیات نے طوفان کو انتہائی طاقتوراورکیٹیگری تھری کا طوفان قراردیا ہے ۔

Cyclone Warning for Saurashtra and Kutch Coasts: RED MESSAGE. VSCS BIPARJOY at 0830IST today near lat 22.6N & long 67.1E, about 170km WSW of Jakhau Port (Gujarat) and 210km West of Devbhumi Dwarka. To cross near Jakhau Port (Gujarat) by evening of today as VSCS. pic.twitter.com/iESz82jRRW