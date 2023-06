بھارتی باولر نے آخری گیند پر 18 سکور کھا کر اپنے ملک کا نام بحر ہند میں ڈبو دیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ابھیشیک تنور نامی بھارتی لر نے اپنے اوور کی آخری گیند پر 18 رنز دے کر اپنے نام ایک ناپسندیدہ ریکارڈ درج کر لیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق تنور، جو تامل ناڈو پریمیئر لیگ (ٹی این پی ایل) میں سیلم سپارٹنز کی قیادت کر رہے تھے، نے چیپاک سائیڈ کے خلاف پہلی اننگز کی آخری گیند پر 18 رنز دیے۔

تنور نے نو بال سے آغاز کیا جس کا نتیجہ ایک ہی رہا۔ اس کے بعد فری ہٹ پر ایک اور نو گیند آئی جو ایک چھکا لگا، جس سے ڈلیوری پر 9 رنز بنے۔ اگلی فری ہٹ پر، اس نے دوبارہ ایک نو بال پھینکی جس پر 3 رنز بنے، اس کے بعد اگلی فری ہٹ پر وائیڈ بال کیا اور آخر کار چھکا کھا کر اپنے آخری گیند کا اختتام کیا۔ان کی مہنگی آخری گیند کی وجہ سے، چیپاک 20 اوورز میں 217-5 کا سکور کر سکے۔ جواب میں سپارٹنز کو 165-9 تک محدود رکھا ۔

میچ کے بعد تنور نے الزام خود پر لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آخری اوور کا قصور قبول کرنا پڑے گا - سینئر باؤلر ہونے کے ناطے چار نو بال کرنا مایوس کن تھا۔

تنور کی آخری گیند T20 کرکٹ کی دوسری مہنگی ترین گیند تھی۔بگ بیش لیگ 2013-14 کے سیزن میں، ٹریوس برٹ نے کلینٹ میکے کو ایک گیند پر 20 رنز کیے تھے۔ ون ڈے میں بھارت کے وریندر سہواگ نے پاکستانی فاسٹ بولر رانا نوید الحسن کو ایک گیند پر 17 رنز کیے تھے۔

