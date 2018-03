پی ایس ایل تھری،انگلینڈ کے ایمپائر ٹم رابنسن انجری کے باعث میدان سے باہر

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کے 26ویں میچ میں ایمپائرنگ کے فرائض سر انجام دینے انگلینڈ کے ٹم رابنسن ہمسٹرنگ انجری کی شکار ہوکر میدان سے باہر چلے گئے ہیں جبکہ ان کی جگہ شوذب رضا میچ میں ایمپائرنگ کر رہے ہیں۔

Umpire Tim Robinson have pulled his hamstring muscles. A substitute for an umpire, that's a very rare sight. Umpire Shozab Raza replaces him. #LQvQG #HBLPSL