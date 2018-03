شہریوں نےزندہ بوری بند کتے ٹائون دفترکے سامنے ڈال دیے

کراچی(ویب ڈیسک) اورنگی ٹائون میں مکینوں نے منتخب کونسلرز کے خلاف انوکھا احتجاج کرڈالا۔ درجن کے قریب کتے بوریوں میں بند کرکے دفترکے سامنے ڈال دیے۔آوارہ کتوں کی بہتات سے پریشان کراچی اورنگی ٹائون کے شہریوں نے احتجاجا ٹائون آفس کے دروازے پر زندہ کتوں کوبوریوں میں بند کرکے ڈال دیا گیا۔احتجاج کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کیلئے ایک سال سے درخواستیں دے رہے ہیں، کونسلرزکہتے ہیں کہ ان کتوں کو ختم کرنے کے لیے زہریلے کیپسول نہیں ہیں۔شہری بوری بند کتوں کو رکشوں میں ڈال کرکونسلرز کے دفاتر لائے۔

Unique protest by Karachiites in Orangi Town, fed up of stray dogs tie them up in sacks, dump at Local Town Office pic.twitter.com/AgkOxfSFF4