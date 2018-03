میچ کے دوران لاہور قلندرز کے باولر سہیل خان نے یاسر شاہ کے ساتھ ایسی حرکت کر دی کہ وہ شدید غصے میں آ گئے اور پھر۔۔۔پی ایس ایل سے ایسی خبر آ گئی کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ اپنے آخری مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے اور اسی سلسلے میں ٹیمیں اپنے میچ جیتنے کیلئے پورا پورا زور لگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تاہم ایسی صورتحال میں کھلاڑی میدان میں غصے میں بھی آجاتے ہیں اور آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں تاہم خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ فوری اپنا غصہ بھلا کر ایک دوسرے کو گلے سے لگاتے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق ایسا ہی ایک لمحہ گزشتہ روز لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان پی ایس ایل کے 26 ویں میچ بھی آیا ،کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بیٹنگ جاری رکھے ہوئے تھی اور اننگ کا 19 واںاوور جاری تھا جبکہ وکٹ پر کپتان سرفراز احمد اور محمد نواز موجود تھے ۔ اسی دوران سہیل خان نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے سکویئر لیگ پر کھڑے یاسر شاہ کو ایڈجسٹ کرنا چاہا لیکن یاسر شاہ کی جانب سے کوئی توجہ حاصل نہ کرنے پر غصے میں آ گئے اور انہیں گیند دے ماری جس پر یاسر شاہ شدید آگ بگولہ ہو گئے اور سہیل خان کی جانب بڑھنے لگے تاہم اس موقع پر براینڈن میکالم نے انٹری ماری اور معاملے کو رفع دفع کروایا اور کھیل کو آگے بڑھایا ۔تاہم اب دونوں میں معاملہ بھی حل ہو چکاہے ۔

اس سے قبل بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں جیسا کہ جیسا کہ شاہد آفریدی جے نے جب سیف بدر کو آوٹ کیا تو انہوں نے سیف کو پولین کی طرف اشارہ کیا جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس پر آفریدی نے ان سے معذر ت بھی کر لی جبکہ ایک اور واقعہ بھی ہوا جس میں محمد عامر اور احمد شہزاد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تاہم معاملہ حل ہو گیا ۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Sohail Khan decides if the fielder Yasir Shah won't stand where he wants him to he will just throw the ball at him #PSL2018 #LQvQG pic.twitter.com/8G6C4k5JH1