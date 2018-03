حسن علی آئی آئی سی ایمرجنگ پلئیر آف دی ائیر منتخب

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے حسن علی کوان کی محنت کا پھل دے دیا،انہیں ادارے کی جانب سے ایمرجنگ پلئیر آف دی ائیر منتخب کیا گیا ہے۔

The champion fast bowler for @PeshawarZalmi, @RealHa55an with his ICC Emerging Player of the Year Trophy #DilSeJaanLagaDe pic.twitter.com/GFN0lR2CMy — PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 15, 2018



پاکستان کے فاسٹ اور منفرد اندازسے دنیائے کرکٹ میں الگ شناخت بنانے والے باﺅلر حسن علی کوآئی سی سی نے ایمرجنگ پلئیر آف دی پلئیر منتخب کر دیا ہے ،انہیں یہ ٹرافی آج پی ایس ایل میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان میچ کے بعد تقریب کے دوران دی گئی۔

He took 45 ODI wickets at an average of 17 in 2017 and was player of the series as @TheRealPCB won #CT17



Hasan Ali has just received his ICC Emerging Player of the Year Award! pic.twitter.com/QZPwutqbER — ICC (@ICC) March 15, 2018

اعزاز پانے کے بعد حسن علی کااپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کہنا تھا کہ دنیا میں بہترین باﺅلر بننے کا خواب آج پورا ہوگیا جس پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں۔اس موقع پر انہوں نے اپنے فینزکا شکریہ بھی ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ اور اپنے پروفیشن میں زیادہ محنت کریں گے اور اپنے ملک کانام ہمیشہ بلند رکھنے کی کوشش کریں گے۔

A very special moment . Dreamed all my life to be the best bowler in the world n here I got the reward today . Thanku ALLAH for this blessing . Thanku every1 for ur prayers n I will work more harder to keep the name of my country on top always . Love u all . pic.twitter.com/HVDlbe7LzR — Hassan Ali (@RealHa55an) March 15, 2018



دوسری جانب پی سی بی نے اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر ایوارڈ جیتنے پر مبارک باد دی ہے۔

The champion fast bowler @RealHa55an with his ICC Emerging Player of the Year Trophy pic.twitter.com/9EcXy1zYtm — PCB Official (@TheRealPCB) March 15, 2018

