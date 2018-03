ڈیرن سیمی نے کراچی کنگز کے خلاف انتہائی اہم میچ کی کامیابی ایسے پاکستانی کھلاڑی کے نام کر دی کہ جان کر آپ بھی انہیں ’کھڑے ہو کر سیلوٹ کریں گے‘

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی نے آج انتہائی اہم ترین میچ کی کامیابی پاکستان کے لیجنڈ پلیئر یونس خان کے نام کر دی ہے ۔

تفصیلا ت کے مطابق ڈیرن سیمی نے اپنے پیغام میں کہا کہ یونس خان آج ہماری ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ ان کے گھر بیٹا ہوا ہے اور یہ ان کا تیسرا بچہ ہے ، آج کی کامیابی ہمارے لیجنڈ کرکٹر یونس خان کے نام ہے ۔ڈیرین سیمی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہم کل دوبارہ کم بیک کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے ۔ڈیرن سیمی نے پشاو ر زلمی کے مداحوں کیلئے بھی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’آپ ہمیں سپورٹ کرنا جاری رکھیں‘۔

واضح رہے کہ جمعہ کو پشاور زلمی لاہور قلندرز کے خلاف اپنا آخری میچ کھیلے گی اور اگر اس میں کامیاب ہو گئی تو سیدھی پلے آف مرحلے میں پہنچ جائے گی جبکہ ملتان سلطانز کیلئے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا اور اس کا فیصلہ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہونے والے آخری میچ میں ہوگا ۔

۔۔۔۔ویڈیو دیکھیںْ۔۔۔۔

.@darensammy88 is ecstatic after our comprehensive win against @KarachiKingsARY and dedicates the victory to our mentor Younis Khan, who has been blessed with a baby boy. #YellowStorm #HumZalmi #HBLPSL pic.twitter.com/TiB23CWODW