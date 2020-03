نوشہرہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پرویز خٹک نے وہ کام کردیاجس کی پور ے ملک میں کسی کو اجازت نہیں،زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے نمٹنے کیلئے ہنگامی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن وزیردفاع پرویز خٹک صاحب کو شاید حالات کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے پریشان کن صورتحال میں جلسے کاانعقادکرکے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔

ایک طرف ملک بھر میں جلسے جلوسوں، اجتماعات، شادیوں ، تعلیمی اداروں کی بندش ہے تو دوسری طرف ملکی وزیردفاع جلوسوں میں شرکت کررہے ہیں۔

ٹویٹر پر نوشہرہ میں ہونے والے ایک جلوس کی ویڈیوشیئر کرتے ہوئے سینئر صحافی طلعت حسین نے طنزکیا کہ ’پرویز خٹک نے کرورونا کی وجہ سے ملک بھر میں ایمرجنسی کے باجود خیبرپختونخوا کے علاقے نوشہرہ میں ایک عوامی جلسہ کیا۔حیران کن بصیرت“۔

Defence minister, Pervaiz Khattak, holds a public gathering in Nowshehra, KP, in defiance and contempt of national emergency on Corona. Amazing audacity. pic.twitter.com/ElsHYBHZu6