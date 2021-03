وزیراعظم کے بھانجے حسان خان نیازی نے ایس ایچ او کو دھکا مار کر پیچھے کردیا ،ویڈیو سامنے آگئی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے لاہور میں احتجاج کے دوران ایس ایچ او کو دھکا مار کر پیچھے کردیا ۔نجی نیوز چینل لاہور نیوز کے مطابق شہر میں جاری ایک احتجاج کے دوران حسان نیازی نے پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی کی اس دوران انہوں نے ایک ایس ایچ او کو دھکے بھی مارے ۔

The Prime Minister's nephew Hassaan Niazi pushes a police officer during a protest in #Lahore. Will @CcpoLahore take any action against this? pic.twitter.com/z5gCS8L7SG