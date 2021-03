پاکستان میں حجاموں کی کتنی دکانیں ہیں اور ماہانہ کتنی آمدن ہوتی ہے؟ جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کردے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) گیلپ اینڈ گیلانی سے وابستہ بلال گیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حجاموں کی ڈیڑھ لاکھ دکانیں ہیں۔

بلال گیلانی نے ٹوئٹر پر اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان میں حجاموں کی مجموعی طور پر ڈیڑھ لاکھ دکانیں ہیں۔ اگر ایک دکان پر فی گاہک 100 روپے وصول کیے جاتے ہیں اور روزانہ 15 سے 20 گاہک ڈیل کیے جاتے ہیں تو اس دکان کی سیل تقریباً دو ہزار روپے روزانہ ہوگی۔ اس حساب سے ایک حجام کم از کم 60 ہزار روپے ماہانہ کما رہا ہے جبکہ ڈیڑھ لاکھ حجام نو ارب روپے ماہانہ کماتے ہیں۔

There are around 150,000 barber shoes in Pakistan

With a barber job costing 100 Rs and 15 to 20 customers served thats around 2000 Rs per day and 60,000 per month Revenue per barber.

Thats around 9 billion Rs per month Barber industry