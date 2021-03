سینیٹر فیصل جاوید کو اسلام آباد پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، چالان کے بعد معذرت بھی کرلی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر حکمران جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فیصل جاوید کا چالان ہوگیا، اسلام آباد ٹریفک پولیس نے سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر سینیٹر فیصل جاوید کا چالان کیا۔ بعدازاں سوشل میڈیا پر تصویر سامنے آنے پر سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ دوران ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر معذرت خواہ ہوں۔

انہوں نے بتایا کہ مجھے پہچاننے کے باوجود چالان کرنے والے ٹریفک آفیسر کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ ملک کے عام اور خاص افراد کیلئے پبلک سروس میسج ہے۔

I am really sorry for not wearing the seat belt while driving and hats off to the police officer as despite recognizing me he still went on to issue me the ticket. It's a public service message to both Awam and Khawas of our country. https://t.co/Jms61C1taQ