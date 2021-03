”جس سکول نے امتحانات لینے ہیں اس تاریخ تک لے لیں “ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے اہم ترین اعلان کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے تمام سکولوں کو 19 مارچ تک سینڈ اپس اور انٹری امتحانات لینے کی اجازت دیدی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق مراد راس نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلان صرف لاہور ، راولپنڈی ، ملتان، سیالکوٹ ، فیصل آباد ، گوجرانوالہ ، گجرات اور سرگودھا کیلئے ہے ۔ ان کا کہناتھا کہ جمعہ کے بعد تمام سکول مکمل طور پر بند کر دیئے جائیں گے ، مہربانی فرما کر تمام سکول اپنے شیڈول اس کے مطابق طے کر لیں ، اگر بعدازاں کوئی خلاف ورزی کی گئی تو سکول کو سیل کر دیا جائے گا ۔

دوسری جانب کورونا پھیلنے کے خدشے کے پیش نظرلاہور میں سکول دو ہفتوں کیلئے بند کردیئے گئے ہیں۔حکومتی احکامات کے باوجود بیشتر پرائیویٹ سکولوں نے لاہور میں پیپروں کی آڑ میں تعلیمی ادارے کھول لئے جس پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی پرائیویٹ سکول کو پیپر لینے کی اجازت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپروں کی آڑ میں کسی کو تعلیمی ادارہ کھولنے نہیں دیں گے۔ بچوں اور اساتذہ کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے،تعلیمی ادارے کھلے پائے گئے تو کارروائی ہوگی۔

