بھارتی باولر جسپریت بمر ا نے اپنے سپنوں کی رانی سے شادی کرلی ،اس موقع پر دونوں کیسے لگ رہے تھے ؟تصویریں بھی سامنے آگئیں 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی فاسٹ باولر جسپریت بمرا نے بھارتی ٹی وی پریزنٹر سنجنا گینسان سے شادی کرلی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی باولر نے اپنی شادی کی تصاویر شریئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ اگر پیار آپ کو اس قابل سمجھتا ہے تو پھر یہ آپ کے راستے کی ہدایت کرتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مل کر محبت سے بھر پور نئے سفر کا آغاز کیا ہے ،آج کا دن ہماری زندگی کا خوشگوار دن ہے اور یہ خبر آپ کے ساتھ بانٹتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے ۔

“Love, if it finds you worthy, directs your course.”

Steered by love, we have begun a new journey together. Today is one of the happiest days of our lives and we feel blessed to be able to share the news of our wedding and our joy with you.

Jasprit & Sanjana pic.twitter.com/EQuRUNa0Xc