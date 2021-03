رؤف کلاسرا نے پبلک نیوز بھی چھوڑ دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی رؤف کلاسرا نے پبلک نیوزسے استعفیٰ دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں رؤف کلاسرا نے بتایا کہ انہوں نے پبلک نیوز سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ اپنا ٹاک شو نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خطرات سے بھرپور اس شعبے میں ناظرین کا ہمارے پروفیشنلزم پر بھروسہ ہی سب کچھ ہے۔

رؤف کلاسرا کے مطابق جس کام سے آپ جنون کی حد تک لگاؤ رکھتے ہوں اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل رؤف کلاسرا آپ نیوز پر پروگرام کیا کرتے تھے لیکن یہ چینل اب بند ہوچکا ہے ۔ رؤف کلاسرا نے چینل بند ہونے سے پہلے ہی اسے خیرباد کہہ دیا تھا۔ اس سے قبل وہ 92 نیوز پر عامر متین کے ساتھ پروگرام کرتے تھے لیکن اب ان کی جگہ ’مقابل‘ پروگرام میں کالم نویس ہارون الرشید بطور تجزیہ کار شریک ہوتے ہیں۔

I have resigned from Public Tv. I wont be doing talk show. Thank you viewers for your trust and belief in my professionalism which mean everything to me in this tough profession full of many hazards. Its never easy to quit a job you take as a passion but sometimes you have to.