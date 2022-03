لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے لاہور ایئر پورٹ کے مختلف کائونٹرز پر کورونا ایس اوپیز نظر انداز کرتے ہوئےعوامی رش کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا ۔

تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف کائونٹر ز پر رش ہے اور عوام نے کوروناایس او پیز کے تحت نہ تو سماجی فاصلہ قائم کیا اور نہ ہی ماسک لگائیں ہیں ۔محمد حفیظ نے طنزیہ پوسٹ کی اور لکھا لاہور ایئر پورٹ پر کائونٹرز کے مناظر دیکھیں ، کوئی کورونا ایس او پیز نہیں ہیں اور ساتھ میں لکھا لاہو ر ایوی ایشن اتھارٹی غائب ہے۔

Check in counters at Lahore airport.. No corona SOPs at all ????‍♂️… Lahore airport aviation authority Phurrrrrrrrrrrr pic.twitter.com/eDANEiG84q