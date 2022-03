عمران خان پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن گئے ، اقوام متحدہ کا اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منانے کا اعلان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی اسلامو فوبیا کے خلاف جدو جہد رنگ لے آئی ، اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن منانے کا اعلان کردیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم عمران خان نے بتا یا کہ بآج اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا ہے جس کا مقصد اسلامو فوبیا، مذہبی علامات اور طریقوں کا احترام اور مسلمانوں کے خلاف منظم نفرت انگیز تقریر اور امتیازی سلوک کو کم کرناہے۔ان کا کہنا تھا اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔عمران خان نے مسلم امہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کی طرف سے اسلامو فوبیا کے خلاف متعارف کرائی گئی قرار داد منظور کرلی ۔ 15مارچ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔

I want to congratulate the Muslim Ummah today as our voice against the rising tide of Islamophobia has been heard & the UN has adopted a landmark resolution introduced by Pakistan, on behalf of OIC, designating 15 March as International Day to Combat Islamophobia.