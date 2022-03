آسٹریلیا کے خلاف کپتان بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ ، بھارتی کرکٹر ایشون نے بھی تعریف کردی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کرکٹ ٹیم کے سپنر روی چندرن ایشون نے پاکستانی کپتان بابر اعظم کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی تعریف کی ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر روی چندرن ایشون نے ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے بابر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے تالیوں کی ایموجیز کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی۔انہوں نے لکھا کہ کل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کا دلچسپ اختتام ہونے والا ہے۔

Babar Azam ????????, going to be an exciting finish tomorrow. #PAKvAUS