روس کا یوکرین پر حملہ، نیٹو کا  اب تک کا بڑا قدم، غیر معمولی اجلاس طلب، وائٹ ہاؤس نے بھی اعلان کردیا

برسلز (ڈیلی پاکستان آن لائن) روس کی جانب سے 24 فروری کو یوکرین پر کیے گئے حملے کے تناظر میں نیٹو ممالک کا غیر معمولی اجلاس طلب کرلیا گیا جس میں امریکی صدر جوبائیڈن بھی شریک ہوں گے۔

نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں بتایا کہ نیٹو ہیڈ کوارٹرز برسلز میں رکن ممالک کا اجلاس 24 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں روس کے یوکرین پر حملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نیٹو کے رکن ممالک یوکرین سے اظہارِ یکجہتی کریں گے اور نیٹو کے دفاع کو مزید مضبوط کرنے پر گفتگو کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اہم ترین موقع پر شمالی امریکہ اور یورپ کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔

دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر جوبائیڈن اگلے ہفتے یورپ کا دورہ کریں گے جہاں وہ یورپی رہنماؤں سے بالمشافہ ملاقاتیں کریں گے، اس کے علاوہ جوبائیڈن 24 مارچ کو برسلز میں نیٹو کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.