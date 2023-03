سی بی ڈی کی جشن بہااراں اور پنجابی کلچر ڈے کی تقریبات سی بی ڈی کی جشن بہااراں اور پنجابی کلچر ڈے کی تقریبات

لاہور(پ ر) پنجاب سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی (پی سی بی ڈی ڈی اے) حکومت پنجاب کے زیر اہتمام 4 مارچ سے 12 مارچ 2023 جشن بہاراں کی تقریبات میں نمایاں طور پر حصہ لیا۔ جشن بہارا ں کی سالانہ تقریبات کا مقصد موسم بہار کوخوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینا ہے ان تقریبات سے صوبہ پنجاب کی عوام کو تفریح فراہم کرنا ہے۔پی سی بی ڈی ڈی اے، جسے سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب بھی کہا جاتا ہے، نے متعدد سرگرمیوں میں حصہ لیا، جن میں دنگل (کشتی)، سائیکلنگ، اور میراتھن شامل ہیں۔ اتھارٹی نے پنجابی کلچر ڈے کے حوالے سے پنجاب کی بھرپور ثقافت کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک منفرد طرز کی سوشل میڈیا مہم بھی تیار کی۔ اس مہم میں ویڈیوز اور تصویروں کی مدد سے پنجابی ثقافت کو اجاگر کیاگیا۔

سی بی ڈی پنجاب کی طرف سے تیار کردہ فلوٹ تقریبات میں توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اس فلوٹ میں سی بی ڈی پنجاب کے پراجیکٹس کی نمائش کی گئی، جس میں پنجاب کے بلند ترین اسکائی اسکراپر سیریس، ریٹل ڈسٹرکٹ دی رن وے، اور دی ریگالیا شامل ہیں۔ فلوٹ کو پھولوں اور متحرک رنگوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جو کہ بہار کی آمد کی نوید ہیں۔کمشنر لاہور ڈویڑن محمد علی رندھاوا نے جشن بہاراں کی تقریبات کے لئے سی بی ڈی پنجاب کی کوششوں کو سراہا۔

سی بی ڈی پنجاب کے سی ای او جناب عمران امین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ''سی بی ڈی پنجاب نے ہمیشہ حکومتی اقدامات کی حمایت کی ہے۔ جشنِ بہاراں میں ہماری شرکت پنجاب کی ثقافت اور ورثے کو فروغ دینے کے ہمارے عزم کی عکاسی ہے۔''

سی بی ڈی پنجاب ایک ترقیاتی اتھارٹی ہے، جس کا مقصد پنجاب میں متحرک اور پائیدار بزنس ڈسٹرکٹ بنانا ہے۔ اتھارٹی جدید ترین انفراسٹرکچر تیار کرنے، عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے اور کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔

