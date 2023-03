وزیراعظم شہبازشریف کا اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر ٹوئٹ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستا ن آن لائن)وزیراعظم شہبازشریف نے کہاہے کہ مسلمانوں کیخلاف ہر قسم کی نفرت اور امتیازی سلوک کے خاتمے کیلئے دنیا کیساتھ ہیں ۔

وزیراعظم شہبازشریف نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر اپنے ٹوئٹ میں کہاہے کہ مسلمانوں کیخلاف ہر قسم کی نفرت اور امتیازی سلوک کے خاتمے کیلئے دنیا کیساتھ ہیں ،وزیراعظم کاکہناتھا کہ اسلام دیگر مذاہب کی طرح رواداری، احترام، امن اور انسانی ترقی کا مذہب ہے۔

On International Day to Combat Islamophobia, Pakistan joins the world community in seeking an end to all forms of hatred, profiling & discrimination against Muslims on the basis of faith. Islam, like other religions, stands all for tolerance, respect, peace & human development.