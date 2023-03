شوبز فنکاروں کی جانب سے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر غم وغصے کا اظہار

کراچی(ویب ڈیسک) پاکستان شوبز شخصیات کی جانب سے تحریکِ انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر غم و غصے کا اظہار کیا جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی معروف فنکاروں کی ایک بڑی تعداد عمران خان کے حامیوں میں سے ہیں اور موجودہ حکو مت کے خلاف آواز اُٹھاتی دکھائی دیتی ہے تاہم عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کیلئے لاہور زمان پارک کی کشیدہ صورتحال پر ان فنکاروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر شدید مذمت کی جارہی ہے۔پاکستان شوبز کی سینئر اداکارہ اور پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے اہلیہ عتیقہ اوڈھو نے انسٹاگرام پر عمران خان کی ایک ماضی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کی حفاظت کی دعائیں کیں۔عتیقہ اوڈھو نے کہا کہ "جیسا عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جارہا، کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے"۔

سینئر اداکار عدنان صدیقی نے ٹوئٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "انہوں نے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس سے قبل کبھی اس جذبے کے ساتھ کسی لیڈر کیلئے اکھٹا ہوتے نہیں دیکھا"۔

It's incredible to witness people from all walks of life coming together with a shared sense of purpose, fueled by their passion and dedication. Such an outpouring of support for a leader is unprecedented in the history of our country #PeoplePower #PTIfamily

گلوکار فرحان سعید نے ملکی صورتحال پر افسوس کا اظہار اور عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ" جب عمران خان وزیرِ اعظم بنے تو بہت سے فنکاروں نے ان کی حمایت کی اور انہیں مبار کباد بھی دی یہاں تک کہ یہ لوگ ان سے ملاقات کرنے بھی گئے"۔فرحان سعید نے ساتھی فنکاروں کے ساتھ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ" اب یا تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں اپنی رائے بدل لی ہے جو کہ سب کا حق ہے یا پھر وہ بولنے سے گھبرا رہے ہیں جو کہ ایک تشویشناک بات ہے"۔

When @ImranKhanPTI became PM, all the actors , players were so quick to congratulate him, even go and meet him, today either they have changed their opinion about him which is fair enough, they have all the right or they’re scared to speak which is worrisome.#ZamanPark pic.twitter.com/mRIuE9WpjQ