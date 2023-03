ویب سیریز فرضی کی طرح چلتی گاڑی سے نوٹ پھینکنے والا یوٹیوبر گرفتار

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت میں بالی ووڈ اداکار شاہد کپور کی ویب سیریز ’فرضی‘ کے ایک سین کی طرح چلتی گاڑی سے کرنسی نوٹ باہر پھینکنے والے یوٹیوبر کو گرفتار کر لیا گیا۔انڈیا ٹائمز کے مطابق یوٹیوبر بھارت کے شہر گروگرام میں گولف کورس روڈ پر اپنی لگژری گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور گاڑی کی ڈگی کھول کر دونوں ہاتھوں سے نوٹ باہر پھینکتا جا رہا ہوتا ہے۔

#WATCH | Haryana: A video went viral where a man was throwing currency notes from his running car in Gurugram. Police file a case in the matter.

(Police have verified the viral video) pic.twitter.com/AXgg2Gf0uy