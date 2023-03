" ہمارے کارکن نے اس خاتون کو خون کے پیاسے ظالم رینجرز اور پنجاب پولیس کی سیدھی گولیوں سے بچایا" وائرل ویڈیو پر عمران خان بھی بول پڑے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ایک کارکن کو فورسز کی سیدھی گولیوں کا نشانہ بننے والی خاتون کی ڈھال بنتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے خاتون کو سیدھی فائرنگ سے بچانے والے کارکن کی تعریف کی ہے۔

وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ زمان پارک آپریشن کے دوران فورسز کی جانب سے ایک خاتون کو نشانہ بنا کر سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے، اسی دوران پی ٹی آئی کا ایک کارکن اس اکیلی خاتون کی ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوجاتا ہے۔

عمران خان نے واقعے کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے لکھا "گجرات سے ہمارے کارکن عثمان جوڑا نے اس خاتون کو خون کے پیاسے ظالم رینجرز اور پنجاب پولیس کی سیدھی گولیوں سے بچایا۔خود پر ہونے والے جبر و تشدد کے دوران ہم نے عثمان جیسے کارکنان کے عزم اور جوش و جنون کا مشاہدہ کیا۔"

Our worker from Gujrat Usman Jaura saved this lady from direct firing of the bloodthirsty brutal Rangers & Punjab police. In the face of the violence unleashed on us, we saw the spirit of commitment & the passion of our workers like Usman. pic.twitter.com/NfGDUcjAsv